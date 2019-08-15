Программы по ликвидации выбросов и запаха реализуют 24 томских предприятия

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-15T09:23:15+03:00

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По этому поводу пресс-служба обладминистрации приводит слова замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра: «Каждое из предприятий, и, в первую очередь, сельскохозяйственные, предпринимает конкретные меры и отчитывается на рабочей группе. В отдельных случаях, например у Сибирской Аграрной Группы, вложения в проект достигают 300 миллионов рублей». Уточняется, что в настоящее время рабочая группа по контролю за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух прорабатывает возможность закупки специальной передвижной лаборатории, чтобы максимально точно определять источник неприятного запаха. Для значительного снижения интенсивности запахов, источниками которых являются сельхозпредприятия, подчеркнул вице-губернатор, потребуется 2-3 года. Гораздо сложнее решается вопрос по другим объектам, в частности, жилым комплексам, где недолжным образом функционируют сливные станции.

ИСТОЧНИК KP.RU