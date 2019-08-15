Из Томска стартует новый маршрут "Золотое кольцо Сибири"

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-15T10:18:38+03:00

Эксперты отправляются в тур по 11 регионам, чтобы открыть его для путешественников

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Маршрут объединит 11 регионов округа, 10 тысяч км и продлится 15 дней. Ключевые точки маршрута: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск –Шушенское - Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ– Томск. По словам авторов, в основу этого тура легли автобусные туры по Европе, когда день посвящен экскурсиям, а вечер - отдыху в отеле.

Александр Соловьев, заместитель начальника Департамента экономики Томской области:

- Не случайно, что старт проекта и его финал в Томске. Для области - это вклад в продвижение региона. Данный проект поможет, как нам думается, сделать узнаваемыми наши культурные объекты.

Юлия Калюжная, исполнительный директор Томского отделения РГО:

- Мы презентовали проект Сергею Меняйло, полномочному представителю президента РФ в СФО, и он ответил, что готов помочь в проведении тестового тура. Мы сделали все, чтобы этот маршрут был представлен на федеральном уровне.

Тут присутствуют все виды транспорта. Есть и труднопроходимые участки, много национального колорита. Это бомба! Наша цель привлечь и зарубежных туристов. Мы хотим развеять миф о глухой тайге, познакомить с Томской областью. Вся информация будет на портале золотоекольцосибири.рф и будет ещё разработано три "малых кольца".

Евгений Ковалевский, путешественник:

- Не существует ни одного маршрута по Сибири, который охватывает более 10 регионов. Сибирь для Европы - это белое пятно. Мы называем наш маршрут экстремальным. Это проект мирового класса. Томская область в рамках данного маршрута представляет проект "В краю кедровом". Мы показываем наши объекты, университеты, акцию "Дом за рубль", кедровые и деревянные производства, Семилуженский острог. На Томск выделено полтора дня из маршрута.

Мы во второй раз выиграли грант РГО и данную экспедицию поддержал томский "Газпром".

Добавим, что организаторы заявляют стоимость тура для потребителя в 50-55 тысяч рублей, с проживанием в гостиницах 3-4 звезды, с перемещением в вагонах-купе.

ИСТОЧНИК KP.RU