2019-08-15T07:34:40+03:00
Недвижимость

В землях сельхозназначения, используемых «САГ», обнаружено высокое содержание химикатов

Среди них: подвижной фосфор, нитраты азота и обменный калий
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Управление Россельхознадзора по Томской области.фото: Управление Россельхознадзора по Томской области.Фото: из открытых источников
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Россельхознадзор по Томской области провел анализ почв в регионе. Совместно с Кемеровской ветлабораторией специалисты выявили загрязнения земель сельскохозяйственного назначения опасными химическими веществами. Загрязненная площадь составила 102,0 га.

Одна из неблагоприятных картин выявилась в окрестностях поселка Заречного при проверке земель, арендованных «Сибирской Аграрной Группой» под размещение отходов птицеводства (помета). Их общая площадь составила 8,8152 га. В каждом из отобранных 11 почвенных образцов установлено высокое содержание подвижного фосфора, нитратного азота и обменного калия.

Также обнаружено, что валовое содержание мышьяка превышает значение ПДК.

Согласно нормам СанПина, в целях оздоровления почвы, необходимо провести мероприятия по восстановлению нарушенного плодородного слоя и снижению доступности токсикантов для растений, а также обязательный контроль за их содержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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