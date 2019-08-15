На левобережье Томи построят университетский кампус и ледовый дворец

СЕГОДНЯ 05:32 2019-08-15T05:32:51+03:00

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в среду, 14 августа, заявился, что связывает будущее развитие Томска с застройкой левобережья Томи.

Сегодня здесь уже существует современный микрорайон Северный Парк, который построила группа компаний «Карьероуправление». За три года возведено 140 тысяч квадратных метров жилья (2 423 квартиры). А до конца 2019 планируется сдать еще 82 тысячи квадратных метров жилых площадей (1 315 квартир). Микрорайон обеспечен новой инженерной инфраструктурой, а также учреждениями соцсферы.

«Еще несколько лет назад на этой территории было поле. А сегодня мы видим целый европейский жилой район. Развитие Томской агломерации, объединяющей Томск, Северск и Томский район, связано во многом с левобережьем Томи. Здесь мы построим межуниверситетский кампус, спортивные объекты – стадион и ледовый дворец, другую инфраструктуру для отдыха», - рассказал о будущем территории Сергей Жвачкин.

Напомним, что в тот же день томский губернатор дал старт строительству еще одному «европейскому микрорайону» с 75-метровыми башнями на пр. Комсомольский в Томске.

ИСТОЧНИК KP.RU