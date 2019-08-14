2019-08-14T12:16:06+03:00
Происшествия

17-летний томич похитил мотоцикл в Северном парке

Юноше грозит 5 лет лишения свободы
Татьяна Щукина
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«Железный конь» вернулся к хозяину. Фото: УМВД по ТО«Железный конь» вернулся к хозяину. Фото: УМВД по ТО
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В микрорайоне Северный парк вблизи поселка Кисловка Томского района по горячим следам раскрыта кража мотоцикла у местного жителя. Обнаружив во воре дома пропажу транспортного средства, его владелец быстро обратился в полицию, сотрудники которой провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Томской области, 2002 года рождения.

«По предварительным данным, молодой человек, находясь около дома, расположенного по улице Анны Ахматовой микрорайона Северный парк и похитил мотоцикл, причинив ущерб на сумму 40000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело статье «Кража». За совершенное преступление юноша может провести в колонии несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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