Томичи смогут проверить свою медицинскую грамотность

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-14T11:16:39+03:00

Медики обещают научно-популярную лекцию о секретах бодрости и здоровья. Фото: "КП" Архив

Участники узнают, можно ли заменять органы и пройдут квест

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17 августа в общественном пространстве на ул. Вершинина, 47 младшие научные сотрудники лаборатории когнитивных исследований в освоении космоса ТГУ проведут научно-популярную акцию «Медицинская лабораторная».

Сначала участникам предстоит разобраться с мифами о еде, затем ответить на вопросы, связанные с болезнями и лечением. Отдельная рубрика будет посвящена замене органов.

Как уточняют организаторы площадки, после викторины участников ждет научно-популярная лекция о секретах бодрости и здоровья.

Акция рассчитана на участников в возрасте 14+. Начало в 12:00.

Количество мест ограничено, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029795/.

ИСТОЧНИК KP.RU