Томичи смогут проверить свою медицинскую грамотность
17 августа в общественном пространстве на ул. Вершинина, 47 младшие научные сотрудники лаборатории когнитивных исследований в освоении космоса ТГУ проведут научно-популярную акцию «Медицинская лабораторная».
Сначала участникам предстоит разобраться с мифами о еде, затем ответить на вопросы, связанные с болезнями и лечением. Отдельная рубрика будет посвящена замене органов.
Как уточняют организаторы площадки, после викторины участников ждет научно-популярная лекция о секретах бодрости и здоровья.
Акция рассчитана на участников в возрасте 14+. Начало в 12:00.
Количество мест ограничено, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029795/.
ИСТОЧНИК KP.RU
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