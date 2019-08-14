В Томской области ремонтируют дорогу Первомайское - Белый Яр

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-14T10:59:35+03:00

За счет средств областного дорожного фонда подрядчики приведут в нормативное состояние участок 60 – 69 км этой магистрали Фото: "КП" Архив

Эта трасса обеспечивает транспортную доступность Верхнекетского и Первомайского районов с областным центром

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Первомайском районе идет ремонт участка 28,5 48 км автодороги Первомайское Белый Яр. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».

На участке протяженностью 19,5 км сейчас выполнено 77% дорожно-ремонтных работ. На их проведение направлено 58 млн рублей из средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, за счет средств областного дорожного фонда подрядчики приведут в нормативное состояние участок 60 – 69 км этой же магистрали.

На обоих участках автодороги Первомайское Белый Яр в настоящее время идут работы по устройству оснований и покрытию из щебеночно-песчаных смесей.

По словам заместителя губернатора по промышленной политике, планируется добиться круглогодичного автомобильного сообщения.

Участок 28,5 – 48 км дорожники ремонтируют на принципах контракта жизненного цикла: после завершения ремонта подрядные организации обеспечат его круглогодичное содержание в течение трех лет. В последующие годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет произведен ремонт других участков автодороги Первомайское — Белый Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU