Жители томского многоквартирника поставили домофон, который открывается с мобильника

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-14T08:20:10+03:00

Владельцы квартир даже могут создавать временные коды доступа для гостей Фото: из открытых источников

Теперь они могут получать фото «всех входящих»

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Теперь жильцы новостройки на Кедровой, 33 могут открыть подъездную дверь даже находясь на расстоянии при помощи приложения. На этапе строительства дома оператор проложил волоконно-оптические линии связи внутри здания и установил в каждой квартире специальное оборудование.

Владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей и настраивать переадресацию звонков с умного домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU