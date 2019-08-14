Жители томского многоквартирника поставили домофон, который открывается с мобильника
Теперь жильцы новостройки на Кедровой, 33 могут открыть подъездную дверь даже находясь на расстоянии при помощи приложения. На этапе строительства дома оператор проложил волоконно-оптические линии связи внутри здания и установил в каждой квартире специальное оборудование.
Владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей и настраивать переадресацию звонков с умного домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.
ИСТОЧНИК KP.RU