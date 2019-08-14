2019-08-14T08:20:10+03:00
Умные вещи

Жители томского многоквартирника поставили домофон, который открывается с мобильника

Теперь они могут получать фото «всех входящих»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Владельцы квартир даже могут создавать временные коды доступа для гостейВладельцы квартир даже могут создавать временные коды доступа для гостейФото: из открытых источников
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Теперь жильцы новостройки на Кедровой, 33 могут открыть подъездную дверь даже находясь на расстоянии при помощи приложения. На этапе строительства дома оператор проложил волоконно-оптические линии связи внутри здания и установил в каждой квартире специальное оборудование.

Владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей и настраивать переадресацию звонков с умного домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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