Количество остановок, QR-код и баллы – в Томске разрабатывают новую систему платы за проезд

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-14T07:17:24+03:00

Это будет удобно для пассажиров и увеличит поток для перевозчика Фото: из открытых источников

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Томская компания «Цифрономика» разработала систему оплаты проезда в транспорте телефоном. Это продукт «Транспорт 3.0», созданный совместно с Университетом ИТМО (Санкт-Петербург) и НИ ТГУ. Для оплаты проезда нужно будет зарегистрироваться и установить мобильное приложение. Система предложит несколько вариантов оплаты: купить проезд заранее, оплатить при помощи звонка или считать QR-код.

- Мы планируем ввести оплату по факту проделанного пути, то есть за проезд пары остановок, например, пассажир отдаст не 21, а семь рублей. Это будет удобно для пассажиров и увеличит поток для перевозчика, — рассказал руководитель проекта Александр Ильин.

Под брендом «Едем вместе» разработчики планируют дополнительные сервисы для пассажиров. Например, за проверку билетов у «соседа» можно будет заработать баллы и затем использовать их для оплаты проезда. А перевозчик будет знать, что у него в салоне нет «зайцев».

Также пассажир сможет оценивать качество поездок, загруженность маршрутов и получать по пути бонусы от партнеров системы.

ИСТОЧНИК KP.RU