Управляющая торговым центром в Томской области присвоила более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-14T07:03:42+03:00

Она списала ювелирные изделия и заложила их под залог

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Следственный отдел Северска окончил производство уголовного дела по обвинению местной жительницы 1984 года рождения в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствие установило, что обвиняемая, используя служебное положение управляющего торгового центра города Северск, присвоила вверенные ей ювелирные изделия. При этом. предоставила в бухгалтерию фиктивные документы о списании имущества, как бракованного. В другой организации фигурантка дела сформировала через компьютерную программу фиктивные залоговые билеты, указав в качестве залога вымышленные ювелирные изделия, и получив в кассе деньги. Женщина также присвоила деньги, находящиеся в кассе еще одной организации, расположенной в торговом центре. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Возбуждено три уголовных дела. Обвиняемой пока находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и направлены в городcкой Северский суд Томской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU