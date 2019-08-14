Управляющая торговым центром в Томской области присвоила более 1 млн рублей
Следственный отдел Северска окончил производство уголовного дела по обвинению местной жительницы 1984 года рождения в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Следствие установило, что обвиняемая, используя служебное положение управляющего торгового центра города Северск, присвоила вверенные ей ювелирные изделия. При этом. предоставила в бухгалтерию фиктивные документы о списании имущества, как бракованного. В другой организации фигурантка дела сформировала через компьютерную программу фиктивные залоговые билеты, указав в качестве залога вымышленные ювелирные изделия, и получив в кассе деньги. Женщина также присвоила деньги, находящиеся в кассе еще одной организации, расположенной в торговом центре. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.
Возбуждено три уголовных дела. Обвиняемой пока находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и направлены в городcкой Северский суд Томской области для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU