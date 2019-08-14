В самой новой школе Томска отвалился подвесной потолок

СЕГОДНЯ 05:11 2019-08-14T05:15:03+03:00

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Накануне нового учебного года в Томске произошло ЧП: в школе «Перспектива» на улице Никитина, которая была построена и открыта менее года назад обвалилось потолочное покрытие. Его обрушение случилось на лестничной площадке возле лифта для детей-инвалидов.

Власти Томской области в лице начальника департамента общего образования Ирины Грабцевич заверили обеспокоенную общественность, что капитальные конструкции строения в норме, отвалилась только часть подвесного потолка. Причины происшествия установят специалисты.

Со своей стороны строительная организация, возводившая здание – Томская домостроительная компания – пообещала оперативно провести восстановительные работы в помещении и привести школу в порядок к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU