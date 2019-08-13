2019-08-13T10:47:50+03:00
Звезды

На томском «Праздника топора» зрители увидят соревнования кузнецов, гончаров и берестянщиков

В конкурсах примут участие более 80 человек из восьми стран мира
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: из группы "Праздник топора" Вконтактефото: из группы "Праздник топора" ВконтактеФото: из открытых источников
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В конкурсе «У каждой наковальни свой голос» в этом году поучаствуют 28 мастеров кузнечного дела из США, Ирландии, Аргентины и 10 регионов России. Томскую область представят кузнецы из Томска, Асиновского, Молчановского и Томского районов. Мастерам предстоит изготовить скульптуру высотой не менее 1 метра или малую архитектурную форму (беседка, качели, скамейка и т.д.).

Среди конкурсантов — почетный член кузнечной Академии им. профессора Анатолия Зимина, член Союза кузнецов России Александр Вихт (Пермский край), член Союза художников России и Союза кузнецов России, организатор кузнечных фестивалей Тимофей Силич (Санкт-Петербург) и первый кузнец, попавший в шорт-лист на получение престижных наград «Золотое руно», Майкл Бадд (Ирландия).

Жюри конкурса кузнецов возглавит академик Российской кузнечной Академии им. А.И. Зимина, член Союза кузнецов России Валерий Кондратьев — лауреат международной выставки «Металл-Экспо» (2017 год), награжденный за заслуги в кузнечной науке и технике орденом «Золотая подкова» (2018 год).

Конкурс керамистов «Глиняный сказ» объединит более 30 мастеров гончарных дел и художников-керамистов из 13 регионов России, а также из Италии, Армении, Абхазии, Беларуси и Узбекистана. Один из участников — Элвио Санелло (Италия) владеет традиционной итальянской росписью по сырой эмали и является опытным участником многочисленных международных выставок в Лондоне, Сан-Франциско, Монреале, Монте-Карло, Брюсселе, Дубае.

В состав жюри войдут лауреат Государственной премии в области литературы и искусств, Народный художник РФ Татьяна Лощинина (Рязанская область) и Ахмет Ташхомджу (Турция) — автор гончарной вазы высотой 5,5 м (занесен в книгу «Рекорды Гинеса»). В этом году он будет показывать зрителям, как работать на четырех гончарных кругах одновременно. Победителей конкурса определят по двум номинациям — «Гончарный круг» и «Ручная лепка».

В конкурсе «Берестяной хоровод» свое умение в обработке бересты продемонстрируют 25 мастеров из девяти регионов России, а также будет представлен традиционный Шемогодский промысел берестяных изделий, Северная береста, Уральский орнамент, лучшие работы мастеров Томской области и многое другое. Конкурс пройдет по двум номинациям — изготовление традиционного туеса и «Визитная карточка мастера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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