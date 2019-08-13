Начальник Томского филиала "Рослесинфорг" получил незаконной зарплаты на 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-13T09:45:06+03:00

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Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, замдиректора филиала постоянно проживал за пределами Томской области. Свои обязанности по занимаемой должности он не выполнял, но руководство учреждения незаконно выплачивало ему зарплату. Таким образом, "Рослесинфоргу" причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), руководитель филиала задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU