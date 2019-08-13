2019-08-13T09:45:06+03:00
Происшествия

Начальник Томского филиала "Рослесинфорг" получил незаконной зарплаты на 1 миллион рублей

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о растрате
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Незаконно выплаченная зарплата стала причиной возбуждения уголовного дела. Фото: из открытых источников.Незаконно выплаченная зарплата стала причиной возбуждения уголовного дела. Фото: из открытых источников.
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Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, замдиректора филиала постоянно проживал за пределами Томской области. Свои обязанности по занимаемой должности он не выполнял, но руководство учреждения незаконно выплачивало ему зарплату. Таким образом, "Рослесинфоргу" причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), руководитель филиала задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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