2019-08-13T09:35:17+03:00
Происшествия

Житель Томска убил подругу за неуместный смех

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Сначала обвиняемый связал подругу, потом, рассвирепев, задушил. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruСначала обвиняемый связал подругу, потом, рассвирепев, задушил. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Прокурор Томска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый после совместного распития спиртных напитков со своей близкой знакомой, с которой состоял в романтических отношениях около пяти лет, на почве внезапно возникшей неприязни задушил ее пластиковой катушкой из-под провода. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уточняется, что первоначально обвиняемый признавал свою вину в совершенном преступлении. Он пояснил, что в процессе употребления алкоголя его приятельница периодически кричала на него, требуя «добавки». Пытаясь ее успокоить, он сначала связал женщину, через некоторое время развязал, а потом уже удушил, при этом раздражающим фактором являлось то обстоятельство, что на его действия подруга отвечала смехом.

Впоследствии обвиняемый переменил позицию, заявив, что в инкриминируемом деянии он не виновен, и отказался от дачи показаний. Тем не менее, проанализировав материалы уголовного дела, прокурор города счел предложенную следствием квалификацию действий обвиняемого верной, а собранные по уголовному делу доказательства – достаточными для поддержания государственного обвинения в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На томском «Праздника топора» зрители увидят соревнования кузнецов, гончаров и берестянщиков
Две томские школы для особенных детей получат более 14 млн. рублей
Начальник Томского филиала "Рослесинфорг" получил незаконной зарплаты на 1 миллион рублей
Уголовное дело чиновницы из Томска направлено в суд
Заключенный из Волгограда с помощью телефона похитил 115 тысяч рублей у томичей
На обустройство природного источника в томском селе Тегульдет бюджет выделит полмиллиона
Подростки пострадали сразу в двух авариях с мопедами в Томской области
Жители районов Томской области выбрали туристические бренды
Томская область сегодня отмечает 75 лет
В Томске выберут самую талантливую семью
В Томске председатель ЖСК обвиняется в обмане дольщиков на 31 млн. рублей
В Томской области уничтожат лошадей, зараженных опасным заболеванием
Противопожарное патрулирование усилено в частном секторе Томска
В Томске пройдет фестиваль детских спортивных секций
В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся
Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам
Прокуратура обязала мэрию установить светофоры у двух школ
В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево
Часть проспекта Ленина в Томске, возможно, назовут Александровским бульваром
В Томске обнаружили фальсификат молочной продукции
Пассажиропоток томского аэропорта достиг рекордного показателя
Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке
Житель Томской области незаконно хранил порох