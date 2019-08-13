Житель Томска убил подругу за неуместный смех

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-13T09:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Томска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый после совместного распития спиртных напитков со своей близкой знакомой, с которой состоял в романтических отношениях около пяти лет, на почве внезапно возникшей неприязни задушил ее пластиковой катушкой из-под провода. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уточняется, что первоначально обвиняемый признавал свою вину в совершенном преступлении. Он пояснил, что в процессе употребления алкоголя его приятельница периодически кричала на него, требуя «добавки». Пытаясь ее успокоить, он сначала связал женщину, через некоторое время развязал, а потом уже удушил, при этом раздражающим фактором являлось то обстоятельство, что на его действия подруга отвечала смехом.

Впоследствии обвиняемый переменил позицию, заявив, что в инкриминируемом деянии он не виновен, и отказался от дачи показаний. Тем не менее, проанализировав материалы уголовного дела, прокурор города счел предложенную следствием квалификацию действий обвиняемого верной, а собранные по уголовному делу доказательства – достаточными для поддержания государственного обвинения в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU