2019-08-13T09:27:01+03:00
Происшествия

Уголовное дело чиновницы из Томска направлено в суд

Бывший начальник городского департамента архитектуры и строительства обвиняется в использовании своего служебного положения в корыстных целях
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Уголовное преследование чиновницы из Томска прекращено. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruУголовное преследование чиновницы из Томска прекращено. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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По версии следствия, действия обвиняемой привели к существенному нарушению прав и законных интересов граждан. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Томской области, согласно которым Анна Подгорная решила провести газ в дом, официально оформленный на имя своей матери. При этом в том же самом двухэтажном особняке в пригороде Томска проживала сама Подгорная.

Уточняется, что для газоснабжения дома требовалось проложить единую линейную систему газоснабжения общей протяженностью 905 метров с участками газопровода высокого и низкого давления. В силу занимаемой должности обвиняемая осознавала требования, предъявляемые законом для подобного рода строительных работ: необходимость получить правоустанавливающий документ на земельный участок и разрешение на строительство в части газопровода высокого давления, а также согласовать порядок использования особо охраняемой природной территории в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска.

«Не желая нести материальные затраты, связанные с оформлением необходимой документации в установленном порядке, используя свое должностное положение, обвиняемая организовала выдачу своей матери разрешения на использование земель для размещения объекта капитального строительства без соблюдения предусмотренных выше требований закона. Для этого, находясь в очередном отпуске в ноябре 2016 года, обвиняемая дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать соответствующее заведомо незаконное распоряжение. Данное указание было исполнено в день поступления заявления о выдаче разрешения на прокладку газопровода, что позволило в дальнейшем осуществить незаконную газификацию жилого дома», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

По информации ведомства, свою вину в содеянном обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направляется для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Уголовное преследование должностного лица, подписавшего заведомо незаконное распоряжение, прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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