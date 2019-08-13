Заключенный из Волгограда с помощью телефона похитил 115 тысяч рублей у томичей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-13T09:25:52+03:00

С помощью обычного мобильника и своей фантазии мужчина выманил деньги, даже находясь в тюрьме Фото: Из архива "КП"

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28-летний житель Волгограда умудрился совершить серию дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Находясь в исправительном учреждении Волгограда, обвиняемый звонил с мобильного в различные гостиничные и иные комплексы города Томска и, представляясь директором, попросил передать деньги своему знакомому. После чего в организацию приезжал знакомый фигуранта и забирал деньги, часть которых оставлял себе в качестве предоставленных услуг, а оставшуюся сумму переводил на мобильные номера обвиняемого. Сумма ущерба составила более 115 000 рублей.

На махинатора возбуждено шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ. Судьбу обвиняемого решит Советский районный суд города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU