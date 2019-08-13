Подростки пострадали сразу в двух авариях с мопедами в Томской области

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-13T08:17:06+03:00

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Первая авария случилась в Кожевниковском районе. Как сообщили в УМВД региона, около 22 часов в селе Новосергеевка на улице Молодежной, 2, произошло опрокидывание мопеда «Racer». По предварительной информации, 17-летний водитель не справился с управлением. В результате происшествия он и его пассажир – 13-летний мальчик с травмами были доставлены в больницу. Как выяснилось, прав на управление мопедом у несовершеннолетнего водителя не оказалось.

Другой случай ДТП с мопедом произошел в Асиновском районе. Около 22:20 в селе Новиковка на переулке Школьном, 1, таким же мопедом «Racer» была сбита 16-летняя девушка. Управлял им 19-летний водитель. По предварительной информации, девушка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, на её верхней одежде световозвращающих приспособлений не было. С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Водительских прав у молодого человека по иронии судьбы не оказалось. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU