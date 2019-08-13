Жители районов Томской области выбрали туристические бренды
Активисты ОНФ предложили жителям Томского, Бакчарского и Шегарского районов выбрать символ своих населенных пунктов. Так, в опросе на лучший символ села Зоркальцево первое место занял Сельский парк «Околица».
В голосовании на символ села Татьяновка Шегарского района выиграл знаменитый актер Иннокентий Михайлович Смоктуновский, родившийся здесь, и дом-музей, носящий его имя. В голосовании на лучший символ села Бакчар победу одержал праздник, посвященный бакчарской жимолости. В голосовании на лучший символ села Семилужки выиграл Семилуженский казачий острог.
Данные достопримечательности рекомендованы местным и региональным властям для разработки проектов брендирования территорий. Символы, ставшие лидерами опроса, также могут дать толчок для развития туристических направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU