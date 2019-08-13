2019-08-13T07:15:59+03:00
Общество

Томская область сегодня отмечает 75 лет

13 августа - дата ее образования согласно Указу Президиума СССР
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специальный штемпель можно поставить сегодня на ГлавпочтамтеСпециальный штемпель можно поставить сегодня на ГлавпочтамтеФото: из открытых источников
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Юбилей области — это праздник миллиона ее жителей — горожан и селян, ветеранов и студентов, представителей самых разных профессий, конфессий и национальностей.

Согласно истории, Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Томской области в составе РСФСР» был подписан в Кремле 13 августа 1944 года председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Александром Горкиным.

В состав новой Томской области были включены города Томск, Колпашево и районы – Александровский, Асиновский, Бакчарский, Васюганский, Верх-Кетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Парбигский, Пудинский, Пышкино-Троицкий, Тегульдетский, Томский, Туганский, Тымский, Чаинский и Шегарский. Они были выделены из состава Новосибирской области. Также в Томскую область вошел Зырянский район, выделенный из состава Кемеровской области.

В честь юбилея 13 августа 12:30 пройдет торжественная церемония специального гашения почтового знака – 75 лет Томской области. В течение дня оттиск специального штемпеля можно будет поставить на Главпочтамте Томска.

Отметим, что официальные торжества по случаю 75-летнего юбилея Томской области состоятся 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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