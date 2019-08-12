В Томске выберут самую талантливую семью

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-12T13:48:45+03:00

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Томичей зовут принять участие в конкурсе, показать свои таланты и получить призы. Для многих семей хобби – это дело общее. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то даже ставит цирковые номера или устраивает театральные представления. Теперь весь город может узнать, какие талантливые семьи здесь живут. Для участия необходимо приготовить любой творческий номер продолжительностью не более трех минут. Это могут быть танцы, вокал, спектакль, театральная сценка, цирковой номер, мини-шоу поваров! Прием заявок: до 16 августа по ссылке: https://forms.gle/vMUdNfUSp47pxxEz6

Принять участие можно в компании от 2-х человек (связанных семейными и близкими дружескими узами). Отборочный тур состоится 17 августа в 12:00, на набережной реки Томи в жилом комплексе «Радонежский». Финал пройдет 31 августа на том же месте. Организаторы обещают замечательные призы для победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU