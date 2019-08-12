2019-08-12T11:46:53+03:00
Происшествия

В Томске председатель ЖСК обвиняется в обмане дольщиков на 31 млн. рублей

Директор строительной организации, получив разрешение на возведение административного здания, зарегистрировал жилищно-строительный кооператив
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Воспользовавшись положением председателя ЖСК, предприниматель обманул 8 граждан на сумму 31 млн.рублей. Фото: из открытых источников.Воспользовавшись положением председателя ЖСК, предприниматель обманул 8 граждан на сумму 31 млн.рублей. Фото: из открытых источников.
Изменить размер текста:

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска окончено производство уголовного дела по обвинению жителя областного центра, 1949 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомственной организации.

По версии следствия, директор строительной организации в 2009 году получил разрешение на строительство административного здания площадью 400 кв. м в 5 этажей по пер. Типографскому. В 2011 году фигурант уголовного дела качестве юридического лица зарегистрировал жилищно-строительный кооператив, после чего решил возводить здание за счет привлечения денежных средств граждан якобы для строительства многоквартирного жилого дома под видом деятельности ЖСК.

Уточняется, что с 2011 по 2016 года мужчина, используя свое служебное положение председателя, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан в размере более 31 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 8 человек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске выберут самую талантливую семью
В Томской области уничтожат лошадей, зараженных опасным заболеванием
Противопожарное патрулирование усилено в частном секторе Томска
В Томске пройдет фестиваль детских спортивных секций
В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся
Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам
Прокуратура обязала мэрию установить светофоры у двух школ
В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево
Часть проспекта Ленина в Томске, возможно, назовут Александровским бульваром
В Томске обнаружили фальсификат молочной продукции
Пассажиропоток томского аэропорта достиг рекордного показателя
Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке
Житель Томской области незаконно хранил порох