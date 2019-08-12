В Томске председатель ЖСК обвиняется в обмане дольщиков на 31 млн. рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-12T11:46:53+03:00

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Следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска окончено производство уголовного дела по обвинению жителя областного центра, 1949 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомственной организации.

По версии следствия, директор строительной организации в 2009 году получил разрешение на строительство административного здания площадью 400 кв. м в 5 этажей по пер. Типографскому. В 2011 году фигурант уголовного дела качестве юридического лица зарегистрировал жилищно-строительный кооператив, после чего решил возводить здание за счет привлечения денежных средств граждан якобы для строительства многоквартирного жилого дома под видом деятельности ЖСК.

Уточняется, что с 2011 по 2016 года мужчина, используя свое служебное положение председателя, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан в размере более 31 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 8 человек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU