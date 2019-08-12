2019-08-12T10:45:10+03:00
Экономика

В Томской области уничтожат лошадей, зараженных опасным заболеванием

Из-за болезни животных в селе Парабель объявлен карантин
Татьяна Щукина
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Переносчиком инфекции, смертельно опасной для лошадей, являются кровососущие насекомыеПереносчиком инфекции, смертельно опасной для лошадей, являются кровососущие насекомыеФото: "КП" Архив
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Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило о введении карантина в Парабельском районе в связи с обнаружением зараженных животных. Случаи инфекционной анемии лошадей выявлены в одном из частных подворий. Заболевание имеет вирусную природу и сопровождается подъемами высокой температуры у парнокопытных, когда в их кровь выбрасывается большое количество вирусных клеток. Переносчиками болезни являются кровососущими насекомые — комары, слепни, кровососущие мухи, которые в изобилие водятся в лесистой и болотистой Томской области. Во избежание вспышки инфекции всех зараженных лошадей ждет вынужденный убой.

С целью профилактики инфекции, как пояснили в Россельхознадзоре, владельцам животных необходимо соблюдать ряд требований, например, не загрязнять окружающую среду отходами животноводства, своевременно извещать специалистов о случаях возникновения заболевания, а больных животных требуется незамедлительно изолировать от остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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