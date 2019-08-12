Противопожарное патрулирование усилено в частном секторе Томска

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-12T10:09:40+03:00

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До 16 августа в 16 муниципалитетах Томской области действует особый противопожарный режим, соблюдение которого контролируют специальные патрули в составе представителей власти и регионального управления МЧС. В минувшие выходные противопожарное патрулирование частного сектора в областном центре было усилено.

«Участники мобильных групп накануне работали по ул. Мельничной, 2-я Усть-Киргизка, Жигулевской, Мичурина, в пер. Карском и Свободном, в мкр. Сосновый бор, Заварзино, Наука, пос. Восточный, Хромовка и др. Профилактические беседы проводились и с членами садовых товариществ и владельцами дачных участков», - сообщила пресс-служба мэрии Томска .

Как пояснили в горадминистрации, патрули пресекают сжигание мусора на участках, в том числе, сухой травы и листвы, разведение костров в лесах, а также рассказывают томичам о правилах поведения в лесу, напоминают об опасности неконтролируемого огня. У дачников проверяется наличие емкостей с водой для тушения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU