2019-08-12T08:47:20+03:00
Спорт

В Томске пройдет фестиваль детских спортивных секций

Можно будет записать ребенка и приобрести абонемент со скидкой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В программе: презентации разных видов спорта, выступления спортсменовВ программе: презентации разных видов спорта, выступления спортсменовФото: "КП" Архив
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Во Дворце спорта 17 августа с 12 до 19 часов пройдет фестиваль «Вокруг спорта». Участниками станут более 30 спортивных секций Томска. Это такие направления, как футбол, плавание, самбо, каратэ, волейбол, настольный теннис, прыжки на батутах, художественная гимнастика, спортивные танцы, бокс и другие.

Каждая секция будет представлена на определенном участке, где посетители смогут узнать подробности, пообщаться с тренерами, уточнить расписание и, конечно же, получить купон на бесплатное занятие или скидку на абонемент. В программе: презентации разных видов спорта, выступления спортсменов и творческих коллективов, конкурсы, призы и подарки.

Мероприятие пройдет на центральной арене Дворца спорта и на прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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