В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-12T08:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 10 августа в районе дома на Мичурина, 14. Как сообщили в пресс-службе УМВД Томской области, около 12:20 неизвестным водителем на неустановленном автомобиле был сбит 13-летний мальчик.

Ребенок ехал на велосипеде. При выезде из гаражей его сбила машина. После наезда водитель оставил место происшествия. Позднее мальчик самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему оказали разовую медицинскую помощь.

Убедительная просьба, свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 79-40-75, 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинеты 315.

ИСТОЧНИК KP.RU