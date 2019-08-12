В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся
Инцидент произошел 10 августа в районе дома на Мичурина, 14. Как сообщили в пресс-службе УМВД Томской области, около 12:20 неизвестным водителем на неустановленном автомобиле был сбит 13-летний мальчик.
Ребенок ехал на велосипеде. При выезде из гаражей его сбила машина. После наезда водитель оставил место происшествия. Позднее мальчик самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему оказали разовую медицинскую помощь.
Убедительная просьба, свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 79-40-75, 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинеты 315.
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