Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-12T08:07:05+03:00

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В рамках акции с 12 по 16 августа будет организован сбор кормов для животных, живущих в приютах. Организаторами выступают Центр поддержки гражданских инициатив и благотворительный фонд «ДаДобро».

Что требуется:

Сухая крупа “Геркулес”

Сухие корма и консервы для собак

Ошейники, поводки, вертлюги

Средства от блох и клещей и дезинфицирующие средства

Также требуется помощь в виде строительных материалов для оборудования вольеров. Любой неравнодушный житель города может помочь личным трудом и участием в возведении помещений для питомцев приюта.

Собранную помощь 19 августа увезут в приют «Добрые руки» (д. Новомихайловка).

Желающие присоединиться к акции «Лучший друг» могут обратиться по адресу: пл. Ленина, 8. Справки по телефону: 93-77-00.

ИСТОЧНИК KP.RU