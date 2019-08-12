2019-08-12T08:07:05+03:00
Добрые дела

Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Любой неравнодушный житель города может помочь личным трудомЛюбой неравнодушный житель города может помочь личным трудомФото: "КП" Архив
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В рамках акции с 12 по 16 августа будет организован сбор кормов для животных, живущих в приютах. Организаторами выступают Центр поддержки гражданских инициатив и благотворительный фонд «ДаДобро».

Что требуется:

Сухая крупа “Геркулес”

Сухие корма и консервы для собак

Ошейники, поводки, вертлюги

Средства от блох и клещей и дезинфицирующие средства

Также требуется помощь в виде строительных материалов для оборудования вольеров. Любой неравнодушный житель города может помочь личным трудом и участием в возведении помещений для питомцев приюта.

Собранную помощь 19 августа увезут в приют «Добрые руки» (д. Новомихайловка).

Желающие присоединиться к акции «Лучший друг» могут обратиться по адресу: пл. Ленина, 8. Справки по телефону: 93-77-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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