Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам
В рамках акции с 12 по 16 августа будет организован сбор кормов для животных, живущих в приютах. Организаторами выступают Центр поддержки гражданских инициатив и благотворительный фонд «ДаДобро».
Что требуется:
Сухая крупа “Геркулес”
Сухие корма и консервы для собак
Ошейники, поводки, вертлюги
Средства от блох и клещей и дезинфицирующие средства
Также требуется помощь в виде строительных материалов для оборудования вольеров. Любой неравнодушный житель города может помочь личным трудом и участием в возведении помещений для питомцев приюта.
Собранную помощь 19 августа увезут в приют «Добрые руки» (д. Новомихайловка).
Желающие присоединиться к акции «Лучший друг» могут обратиться по адресу: пл. Ленина, 8. Справки по телефону: 93-77-00.
ИСТОЧНИК KP.RU