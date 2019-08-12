Прокуратура обязала мэрию установить светофоры у двух школ

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-12T07:46:46+03:00

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Установлено, что, вопреки закону, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице К. Маркса возле МАУ ДО ДЮСШ №3 Томска и МАДОУ №73 Томска отсутствуют светофоры типа Т.7. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В суд направлено административное исковое заявление, согласно которому администрация города обязана установить светофорные объекты около указанных образовательных учреждений. В обоснование своей позиции прокурор Томска отметил, что отсутствие светофора вблизи школ и детсадов создает повышенный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU