2019-08-12T07:46:46+03:00
Общество

Прокуратура обязала мэрию установить светофоры у двух школ

Прокурорская проверка выявила несоблюдение законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Обеспечить безопасность школьников призвала прокуратура мэрию. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruОбеспечить безопасность школьников призвала прокуратура мэрию. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Установлено, что, вопреки закону, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице К. Маркса возле МАУ ДО ДЮСШ №3 Томска и МАДОУ №73 Томска отсутствуют светофоры типа Т.7. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В суд направлено административное исковое заявление, согласно которому администрация города обязана установить светофорные объекты около указанных образовательных учреждений. В обоснование своей позиции прокурор Томска отметил, что отсутствие светофора вблизи школ и детсадов создает повышенный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске выберут самую талантливую семью
В Томске председатель ЖСК обвиняется в обмане дольщиков на 31 млн. рублей
В Томской области уничтожат лошадей, зараженных опасным заболеванием
Противопожарное патрулирование усилено в частном секторе Томска
В Томске пройдет фестиваль детских спортивных секций
В Томске водитель сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся
Томичей приглашают принять участие в акции помощи бездомным собакам
В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево
Часть проспекта Ленина в Томске, возможно, назовут Александровским бульваром
В Томске обнаружили фальсификат молочной продукции
Пассажиропоток томского аэропорта достиг рекордного показателя
Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке
Житель Томской области незаконно хранил порох