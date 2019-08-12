В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево
С травмами он попал в больницу
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
ДТП произошло 9 августа в районе Моряковского затона. Об этом сообщили в региональном УМВД. Около 12:15 на 8-м километре автомобильной дороги Кудринский участок – Моряковский затон автомобиль Lada Granta сбил корову. По предварительной информации животное находилось на проезжей части. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия 35-летний мужчина-водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Корова от полученных травм погибла, а ее тушу передали собственнику.
ИСТОЧНИК KP.RU