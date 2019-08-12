В Томском районе водитель сбил корову, после чего врезался в дерево

СЕГОДНЯ 07:31 2019-08-12T07:31:44+03:00

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ДТП произошло 9 августа в районе Моряковского затона. Об этом сообщили в региональном УМВД. Около 12:15 на 8-м километре автомобильной дороги Кудринский участок – Моряковский затон автомобиль Lada Granta сбил корову. По предварительной информации животное находилось на проезжей части. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия 35-летний мужчина-водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Корова от полученных травм погибла, а ее тушу передали собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU