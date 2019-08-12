2019-08-12T06:18:59+03:00
Общество

В Томске обнаружили фальсификат молочной продукции

Специалисты выяснили откуда завозят небезопасный товар
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Своему производителю томичи могут доверятьСвоему производителю томичи могут доверятьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Россельхознадзора по Томской области отобрало и направило на исследование 67 проб молочной продукции, из них 23 пробы были исследованы на установление фальсификации.

По результатам выявлено 22 образца молочной продукции несоответствующие требованиям «О безопасности пищевой продукции». Из них в 10 пробах молочки выявлены различные несоответствия: наличие бактериальной загрязненности, несоответствие по содержанию жира и белка, а в 12 образцах установлена фальсификация растительными жирами, что составило 52% от числа исследованных проб.

Фальсифицированная продукция была произведена на территории Челябинской, Калужской, Новосибирской областей, Алтайского края, Московской области. Приятно, что таковой, сделанной на территории Томской области, выявлено не было. Значит своему производителю томичи могут доверять

ИСТОЧНИК KP.RU

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