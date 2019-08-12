2019-08-12T06:02:24+03:00
Туризм

Пассажиропоток томского аэропорта достиг рекордного показателя

Авиаперевозки стали более доступными для томичей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба томского аэропортафото: пресс-служба томского аэропортаФото: из открытых источников
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Впервые с начала 90-х годов количество обслуженных пассажиров достигло рекордного показателя - более 80 000 человек за месяц. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Томск».

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 75 595 человек, по сравнению с июлем 2018 года рост составил 27,5%.

На международных направлениях было перевезено 5 309 пассажиров, что выше показателей прошлого года на 9,4%.

По сравнению с июлем прошлого года увеличилось количество рейсов по ряду направлений: Томск–Москва (+19,3%), Томск - Новосибирск (+83,8%), Томск - Красноярск (+43,5%), Томск - Сочи (+33,3%). Рост наблюдается и на региональных направлениях: появились рейсы в Иркутск, Екатеринбург, Нижневартовск, возобновились рейсы в Абакан и Барнаул, Казань.

По сравнению с показателями прошлого года в июле 2019г. увеличение пассажиропотока наблюдается по следующим направлениям: Москва (+19,2%), Новосибирск (+101,5%), Красноярск (+46,1%), Сочи (+29,6%), Казань (127,5%), Тюмень (+20,8%), Каргасок (+23,3%).

В июле 2019 года было произведено 489 взлетно-посадочных операций, что на 39,7% больше, чем в июле 2018г. Общий объем грузоперевозок составил 180 тонн (+4,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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