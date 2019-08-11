Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-11T15:22:23+03:00

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Сегодня, около 15:30 по местному времени в районе областного рынка на проспекте Фрунзе произошла авария. Автомобиль под управлением пожилого водителя врезался в опору светофора. В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, а светофор вышел из строя. Самому водителю медицинская помощь не понадобилась. Сотрудники ГИБДД, оперативно прибывшие на место, зафиксировали происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU