2019-08-11T15:22:23+03:00
Происшествия

Мужчина врезался в светофор на томском областном рынке

Водитель въехал в опору, не справившись с управлением
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Авария прямо перед входом на рынокАвария прямо перед входом на рынокФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня, около 15:30 по местному времени в районе областного рынка на проспекте Фрунзе произошла авария. Автомобиль под управлением пожилого водителя врезался в опору светофора. В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, а светофор вышел из строя. Самому водителю медицинская помощь не понадобилась. Сотрудники ГИБДД, оперативно прибывшие на место, зафиксировали происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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