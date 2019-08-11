2019-08-11T15:07:46+03:00
Происшествия

Житель Томской области незаконно хранил порох

У него нашли более полкило взрывчатого вещества
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Хранить боеприпасы дома "про запас" запрещено закономХранить боеприпасы дома "про запас" запрещено закономФото: "КП" Архив
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Сотрудники полиции в Парабельском районе задержали подозреваемого, который незаконно хранил порох. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Томской области. В его квартире обнаружили и изъяли взрывчатое вещество - дымный порох общей массой 588 грамм.

Подразделение дознания возбудило уголовное дело по признакам преступления статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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