Подрядчика, сорвавшего сроки ремонта автодороги в Томске, ожидает штраф

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-10T14:01:49+03:00

Эту безопасную и качественную автодорогу стройподрядчик ремонтирует с отставанием от графика. Фото: РИА Томск. Андрей Соколов

В пятницу состоялся объезд объектов дорожного строительства, где проводятся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В ходе объезда 9 августа, заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный сообщил журналистам о том, что компания "Кузбассдорстрой" – подрядчик по ремонту 7-километрового участка томской автодороги Богашево – Петухово, который проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", будет оштрафована за срыв сроков проведения работ.

«Подрядчик ведет работы с отставанием, хотя и обещал наверстать упущение до 1 августа. Так что, нужно его оштрафовать. И в дальнейшем жестко контролировать процесс выполнения всех работ. Нацпроект находится на особом контроле у губернатора и в правительстве, поэтому сроки должны соблюдаться неукоснительно», – подчеркнул Игорь Шатурный.

Размер штрафа вице – губернатор не уточнил: он зависит от суммы контракта. Общий объем финансирования по участку автодороги Богашево – Петухово составил 140 млн. рублей. В настоящее время работы выполнены на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU