В томском селе Парабель открылся реконструированный стадион.

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-10T13:57:13+03:00

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В селе Парабель Томской области открылся реконструированный стадион. Работы начались осенью 2018 года. Общий объем финансирования составил 51 млн рублей, при этом все средства выделили предприятия нефтяной и газовой отрасли, работающие на территории Парабельского района. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. В ходе реконструкции было выровнено основание футбольного поля, убран перепад высот около одного метра, а естественное покрытие заменено на искусственное. Кроме того, смонтирована система водоотведения и новые ограждения вокруг стадиона, заасфальтированы дорожки, на которые также уложен армированный слой с резиновым покрытием. Работы завершены с опережением графика на два месяца. Материалы, использованные в ходе реконструкции, сертифицированы. Например, футбольные ворота были заказаны в Санкт-Петербурге – такие же установлены на «Газпром Арене».

Уточняется, что в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в 2019 году также запланирован капитальный ремонт спортивных объектов в Кривошеино, Асине, Кожевниково и Бакчаре.

ИСТОЧНИК KP.RU