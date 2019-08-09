2019-08-09T09:51:25+03:00
Общество

13-летний томич примет участие в экспедиции на Северный полюс

Вместе с другими школьниками он изучит работу атомного ледокольного флота
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Максим стал одним и- 68 юных участников экспедицииМаксим стал одним и- 68 юных участников экспедицииФото: из открытых источников
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Марк Максимов отправится в экспедицию, посвященную 60-летию атомного ледокольного флота. Он стал одним из 68 детей, которые поедут в рейс на ледоколе «50 лет Победы».

«В течение года я участвовал во многих проектах Информационного центра по атомной энергии Томска, например, «Карта Гейгера». Нужно было побывать в разных точках города, измерить уровень радиации и сфотографироваться с дозиметром. Участники этого фотоквества внесли свой вклад в создание интерактивной карты радиационного фона Томска», – рассказал Марк.

Основная цель поездки — просветительская: школьники узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Кроме того, ребята примут участие во флешмобе, который будет придуман на самом судне и реализован на Северном полюсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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