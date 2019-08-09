2019-08-09T09:29:18+03:00
Общество

Возле школ и детсадов Томска "рисуют" новую дорожную разметку

Уже сегодня, 9 августа, краска нанесена на пешеходных переходах по 26 адресам
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Бело-желтая "зебра" удобнее слабовидящим людям и заметнее в темноте. Фото: из открытых источников.Бело-желтая "зебра" удобнее слабовидящим людям и заметнее в темноте. Фото: из открытых источников.
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Большинство пешеходных переходов оформлены в бело-желтом цвете. Такой контраст заметнее на дороге и удобнее для слабовидящих томичей. Эту информацию сообщает пресс-служба администрации Томска. Сегодня подрядчик работает на участках улиц Интернационалистов, Говорова и 5-й Армии. Работы проводятся с помощью специализированной техники. Специалисты муниципального «Центра технического надзора» проводят мониторинг работ. В это же время специалисты продолжают наносить осевую разметку пластиковыми формами на магистралях. Такая работа уже выполнена по ул. Б. Подгорной на участке от ул. Дальне-Ключевской до ул. Смирнова, по ул. Мичурина, Д. Бедного. В перспективе – работа по пр. Ленина, улицам Усова и Смирнова. Добавляется, что в перечень работ на этот год включены пешеходные переходы с наибольшей проходимостью учащихся, возле школ и гимназий. Для безопасности детей на дорогах администрация города проводит комплекс мероприятий. Это и нанесение разметки, и установка светофоров, и дополнительное освещение переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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