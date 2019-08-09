Томская область признана худшим регионом страны по оперативности работы скорой помощи
На сайте Минздрава РФ был опубликован статистический сборник за 2018 год. По данным Минздрава, Томская область находится на первом месте в России по времени ожидания приезда бригады скорой помощи на место вызова. Доля выездов, когда ждать пациентам в Томской области пришлось свыше часа, составила 10,34% – это каждый 10-й вызов.
На втором месте по этому показателю Самарская область (10,13%) и Тверская область (9,44%). В Кемеровской и Новосибирской областях этот показатель составляет 1,75% и 1,27% соответственно.
При этом отмечается, что за 20 минут и менее (норматив, утвержденный Минздравом) скорая приезжает в Томской области лишь в 65% случаев.
Однако по данным пресс-службы облдепартамента здравоохранения время приезда бригады скорой помощи на экстренные вызовы в Томской области в первом полугодии 2019 года в 97% случаев составило не более 20 минут, При этом, по итогам прошлого года, в Томской области скорую ждали дольше всех в стране, сообщается в материалах на сайте Минздрава РФ.
- Среднее время приезда скорой по экстренным вызовам в Томской области составляет – 18 минут, что соответствует нормативу времени ожидания скорой медицинской помощи, утвержденного Минздравом РФ… Доезд кареты скорой помощи до 20 минут составил 97,2%, – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Облздрава.
В 2018 году выездными бригадами скорой медицинской помощи Томской области выполнено 392,6 тысячи вызовов, из них примерно 65% – экстренные вызовы, к ним относятся нарушения сознания, сердечной деятельности, дорожно-транспортные травмы и прочие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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