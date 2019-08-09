Томская область признана худшим регионом страны по оперативности работы скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-09T09:27:29+03:00

За 20 минут и менее врачи приезжают лишь в 65% случаев

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На сайте Минздрава РФ был опубликован статистический сборник за 2018 год. По данным Минздрава, Томская область находится на первом месте в России по времени ожидания приезда бригады скорой помощи на место вызова. Доля выездов, когда ждать пациентам в Томской области пришлось свыше часа, составила 10,34% – это каждый 10-й вызов.

На втором месте по этому показателю Самарская область (10,13%) и Тверская область (9,44%). В Кемеровской и Новосибирской областях этот показатель составляет 1,75% и 1,27% соответственно.

При этом отмечается, что за 20 минут и менее (норматив, утвержденный Минздравом) скорая приезжает в Томской области лишь в 65% случаев.

Однако по данным пресс-службы облдепартамента здравоохранения время приезда бригады скорой помощи на экстренные вызовы в Томской области в первом полугодии 2019 года в 97% случаев составило не более 20 минут, При этом, по итогам прошлого года, в Томской области скорую ждали дольше всех в стране, сообщается в материалах на сайте Минздрава РФ.

- Среднее время приезда скорой по экстренным вызовам в Томской области составляет – 18 минут, что соответствует нормативу времени ожидания скорой медицинской помощи, утвержденного Минздравом РФ… Доезд кареты скорой помощи до 20 минут составил 97,2%, – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Облздрава.

В 2018 году выездными бригадами скорой медицинской помощи Томской области выполнено 392,6 тысячи вызовов, из них примерно 65% – экстренные вызовы, к ним относятся нарушения сознания, сердечной деятельности, дорожно-транспортные травмы и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU