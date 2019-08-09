2019-08-09T09:12:03+03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка утонула в протоке Матьянга Томской области

ЧП произошло в Колпашевском районе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проток Матьянга в Колпашевском районеПроток Матьянга в Колпашевском районеФото: из открытых источников
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Инцидент случился накануне, 8 августа в вечернее время. Данный случай подтвердили в ПСС региона. В четверг, около 19:10 по местному времени ребенок утонул в протоке Матьянга. 9 августа тело было найдено и поднято на поверхность.

По словам очевидцев, девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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