Восьмилетняя девочка утонула в протоке Матьянга Томской области

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-09T09:12:03+03:00

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Инцидент случился накануне, 8 августа в вечернее время. Данный случай подтвердили в ПСС региона. В четверг, около 19:10 по местному времени ребенок утонул в протоке Матьянга. 9 августа тело было найдено и поднято на поверхность.

По словам очевидцев, девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU