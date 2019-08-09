2019-08-09T09:11:42+03:00
Общество

В Томской области на социальном проездном появится QR-код

Код введут с сентября на ЕСПБ, которым пользуется ряд льготников Томска, Северска и Томского района при проезде на общественном транспорте
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Правом на ЕСПБ в регионе пользуются свыше 12 тысяч человек. Фото: из открытых источников.Правом на ЕСПБ в регионе пользуются свыше 12 тысяч человек. Фото: из открытых источников.
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Это связано с введением безналичной оплаты за проезд в некоторых видах общественного транспорта. При поездке владельцу ЕСПБ нужно будет приложить свой проездной к терминалу, который находится у кондуктора. При этом количество поездок по проездному билету останется неограниченным. В транспорте, где нет терминала, можно просто показать свой проездной билет. Стоимость проездного билета 280 рублей, приобрести его можно при предъявлении документа, подтверждающего льготу, в любом отделении почтовой связи. Правом проезда по ЕСПБ могут воспользоваться пенсионеры (пенсия по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности), почетные доноры, чернобыльцы, предпенсионеры (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет), а также сопровождающие инвалидов. В Томской области ЕСПБ ежемесячно пользуются более 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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