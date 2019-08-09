2019-08-09T08:52:37+03:00
Происшествия

В Томской области нашли труп без вести пропавшего

Мужчину убил приятель в ходе ссоры
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Человек, которого искали в соседнем городе, оказался убитымЧеловек, которого искали в соседнем городе, оказался убитымФото: "КП" Архив
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В следственный отдел по Томскому району 6 августа поступило заявление от жительницы Мариинска. Он обратилась, поскольку без вести пропал ее гражданский муж. Несколько дней назад он уехал в гости – в Томский район, но так и не вернулся, кроме того, мужчина не выходил на связь.

В результате следственных действий было раскрыто преступление. Как выяснилось, жителя Мариинска убили. В ходе расследования был задержан подозреваемый. По предварительным данным, между ним и потерпевшим возникла ссора. Решив расправиться со своим оппонентом, мужчина несколько раз ударил его обрезком трубы по голове, от которых житель Мариинска скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вывез тело погибшего в поля в окрестностях деревни Томского района.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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