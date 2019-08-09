2019-08-09T08:31:23+03:00
Происшествия

В Томске суд запретил доступ к сайтам, предлагавшим купить фальшивые деньги

Кроме банкнот, гражданам предлагались за плату и банковские карты, добытые нечестным путем
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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На сайтах, которые теперь запрещены, люди могли купить фальшивые деньги. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruНа сайтах, которые теперь запрещены, люди могли купить фальшивые деньги. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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Прокуратура Томска на постоянной основе осуществляет мониторинг Интернета. По его результатам выявлено 5 интернет-сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения за плату банкнот достоинством 5 тыс. рублей, изготовленных кустарным способом и банковских карт, имеющих на балансе денежные средства, добытые преступным путем, а также предложения о возможности обналичивания денег через банковские карты. Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке.

Указанные выше действия влекут уголовную ответственность, в том числе по ч.1 ст.186 ч.1 ст.187, ч.1 ст.174, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

По результатам проверки исполняющий обязанности прокурора города Е. Репях направил в суд заявление с требованием признать указанную интернет-информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Кировский районный суд Томска удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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