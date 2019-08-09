2019-08-09T08:15:34+03:00
Звезды

На томском «Празднике топора» можно посмотреть спектакли болгарских и белорусских театров

Насыщенная театральная программа запланирована благодаря сопутствующему фестивалю «Сказочный балаганчик «Скомороха»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Екатерина Гринфото: Екатерина ГринФото: из открытых источников
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С 21 по 25 августа в Томской области в рамках международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» пройдет III международный фестиваль «Сказочный балаганчик «Скомороха».

В этом году в нем примут участие театр кукол из Пловдива (Болгария), театр «Картонка», (Минск), Государственный академический Центральный театр кукол им. Сергея Образцова, Московский театр кукол, театры Красноярска, Пензы, Улан-Удэ, Иркутска, Северский музыкальный театр и томский театр «Скоморох».

24-25 августа фестиваль «Сказочный балаганчик «Скомороха» развернется в сельском парке «Околица», где гостей ждет спектакли, игровые программы и мастер-классы для детей. Так, 24 августа в 14:00 гости «Околицы» смогут посмотреть спектакль «Болен здрав наси» (6+) болгарского театра, а в 16:00 «Был бы у меня Дракон» (6+) – минского.

Кроме того, с 21 по 25 августа фестивальные просмотры состоятся в Томске на сцене театра куклы и актера «Скоморох», в Мельниково и Кожевниково. Подробную программу спектаклей можно посмотреть здесь: Афиша фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU

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