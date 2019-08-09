2019-08-09T08:12:12+03:00
Происшествия

Житель Томска обманул 16 дольщиков на 150 миллионов и не признал этого

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Уголовное дело по факту обмана дольщиков направлено в суд. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruУголовное дело по факту обмана дольщиков направлено в суд. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

На сайте областной прокуратуры сообщается об очередном факте обмана в долевом строительстве. Заместитель прокурора Александр Ткаченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего томича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст.165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Уточняется, что, по версии следствия, в период с 2015 года по март 2017 года обвиняемый, являясь директором строительной организации, привлек денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного жилого дома в Кировском районе Томска. При этом исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства обвиняемый не намеревался. Общая сумма ущерба, нанесенного 16 дольщикам в результате противоправных действий обвиняемого, составила более 150 млн. руб. Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летний томич примет участие в экспедиции на Северный полюс
В Томской области тестируют технологии “умного” земледелия
Возле школ и детсадов Томска "рисуют" новую дорожную разметку
Томская область признана худшим регионом страны по оперативности работы скорой помощи
Восьмилетняя девочка утонула в протоке Матьянга Томской области
В Томской области на социальном проездном появится QR-код
В Томской области нашли труп без вести пропавшего
В Томске суд запретил доступ к сайтам, предлагавшим купить фальшивые деньги
На томском «Празднике топора» можно посмотреть спектакли болгарских и белорусских театров
В Томском районе 43 работника смогли получить зарплату лишь через суд
В Томске в гаражном боксе обнаружено обгоревшее тело
Адвокат из Томской области оказался главой преступной организации
В Томской области нарушены права потребителей при выдаче микрозаймов
Работодатели ругают томичей за шорты и кроссовки в жару
В Томске горячая вода появилась в 1700 из 2812 домов
В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП
Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи