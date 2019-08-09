Житель Томска обманул 16 дольщиков на 150 миллионов и не признал этого

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-09T08:12:12+03:00

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На сайте областной прокуратуры сообщается об очередном факте обмана в долевом строительстве. Заместитель прокурора Александр Ткаченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего томича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст.165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Уточняется, что, по версии следствия, в период с 2015 года по март 2017 года обвиняемый, являясь директором строительной организации, привлек денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного жилого дома в Кировском районе Томска. При этом исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства обвиняемый не намеревался. Общая сумма ущерба, нанесенного 16 дольщикам в результате противоправных действий обвиняемого, составила более 150 млн. руб. Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU