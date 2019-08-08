В Томске в гаражном боксе обнаружено обгоревшее тело

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-08T10:18:39+03:00

В гараже во время пожара находился человек. Его личность и обстоятельства ЧП устанавливаются. Фото: top.st

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На улице Любы Шевцовой в Томске произошло возгорание в заваленном мусором металлическом гараже. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило ночью 8 августа, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Для ликвидации ЧП пожарным потребовалось полчаса. В гараже сгорел мусор, закоптились стены. Кроме того, у соседнего бокса обгорела стена с внешней стороны. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

«Пожарными было обнаружено обгоревшее тело человека, личность устанавливается. Причина пожара также устанавливается», – сообщают в региональном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU