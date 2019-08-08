Адвокат из Томской области оказался главой преступной организации

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-08T09:58:13+03:00

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Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела группы мошенников, организатором которой являлся действующий адвокат. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пресечь «работу» группировки удалось в 2018 году благодаря оперативным мероприятиям. В ходе следствия были установлены восемь участников преступной деятельности, пять из которых – жители Томска, а трое проживали на территории Новосибирской области и Красноярского края.

На протяжении семи лет они успели обналичить более 700 млн рублей. В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз. Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 млн рублей. Объем материалов дела составил более 50 томов.

По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу.

Она занималась незаконной банковской деятельностью без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Каждый из участников группы выполнял отведенную ему роль и исполнял непосредственные указания руководителя. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU