В Томской области нарушены права потребителей при выдаче микрозаймов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-08T09:25:07+03:00

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Как говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Томской области, проверявшие деятельность ООО МКК «Томские финансы» выявили факты заключения договоров займа с гражданами с включением условий, ущемляющих права потребителей. Так, в договоры займа с гражданами включалось условие о праве микрокредитной организации, помимо неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору займа, начислять заемщику проценты и иные платежи до достижения суммы трехкратного размера суммы займа. Однако по закону, с 1 июля 2019 года сумма всех платежей по договору займа сроком до одного года, включая неустойку и платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору займа, не может превышать двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

Уточняется, что по итогам проверки заместитель прокурора Колпашева внес директору ООО МКК «Томские финансы» представление с требованием о приведении договоров микрозайма в соответствие с законодательством.

Кроме того, в отношении микрофинансовой организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU