2019-08-08T09:25:07+03:00
Общество

В Томской области нарушены права потребителей при выдаче микрозаймов

Колпашевская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о потребительском кредите (займе) и микрофинансовой деятельности с выявлением нарушений
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Микрокредит двойным "тарифом" красен. Фото: из открытых источников.Микрокредит двойным "тарифом" красен. Фото: из открытых источников.
Изменить размер текста:

Как говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Томской области, проверявшие деятельность ООО МКК «Томские финансы» выявили факты заключения договоров займа с гражданами с включением условий, ущемляющих права потребителей. Так, в договоры займа с гражданами включалось условие о праве микрокредитной организации, помимо неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору займа, начислять заемщику проценты и иные платежи до достижения суммы трехкратного размера суммы займа. Однако по закону, с 1 июля 2019 года сумма всех платежей по договору займа сроком до одного года, включая неустойку и платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору займа, не может превышать двукратного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

Уточняется, что по итогам проверки заместитель прокурора Колпашева внес директору ООО МКК «Томские финансы» представление с требованием о приведении договоров микрозайма в соответствие с законодательством.

Кроме того, в отношении микрофинансовой организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат из Томской области оказался главой преступной организации
Работодатели ругают томичей за шорты и кроссовки в жару
В Томске горячая вода появилась в 1700 из 2812 домов
В Томске девочка шести лет получила травмы в ДТП
Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи
Условия в психоневрологических интернатах проверят в Томской области
Томские ученые выяснят, какие болезни можно лечить торфом
Собираясь выехать за границу, томич вспомнил о своем ребенке
В Томске может появиться памятник Высоцкому
Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль
Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме
Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра
Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие
Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие
Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус
Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания
Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии
В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей
В Томской области построят новые ФАПы
Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам
Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае
Томские ученые до 33 лет могут получить премию
В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест
Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела