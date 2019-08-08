2019-08-08T09:07:58+03:00
Общество

Работодатели ругают томичей за шорты и кроссовки в жару

Почти пятая часть томичей вынуждена соблюдать рабочий дресс-код
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Половина из тех, кто работает в компаниях с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают правила внешнего вида.Половина из тех, кто работает в компаниях с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают правила внешнего вида.Фото: из открытых источников
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Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил 780 жителей Томска и 310 представителей местных компаний, чтобы выяснить их отношение к дресс-коду летом.

Больше трети опрошенных рассказали, что у них на работе нет правил, касающихся внешнего вида сотрудников. А 43% томичей вынуждены соблюдать небольшие ограничения в выборе одежды. У 13% горожан в компаниях существует строгий дресс-код, а 9% носят форму.

При этом 17% горожан, соблюдающих правила, признались, что летом им жарко и некомфортно на рабочем месте. 23% хотели бы одеваться в этот сезон ярче и разнообразнее. 21% пожаловались на то, что им часто приходится переодеваться для летних прогулок или поездок на природу после рабочего дня, а 5% неудобно передвигаться на велосипеде или самокате. Однако 40% отметили, что их все устраивает. (В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Половина из тех, кто работает в компаниях с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают правила внешнего вида. А 14% делают это постоянно. 37% не решались нарушить дресс-код никогда.

22% горожан хотя бы раз в жизни слышали от начальства замечания из-за одежды. Чаще всего работодатели высказывали недовольство из-за шорт, кроссовок, коротких юбок и слишком откровенных и ярких нарядов.

В то же время 67% представителей томских компаний рассказали, что больше всего их раздражает неопрятная внешность сотрудников. 37% работодателей не готовы терпеть откровенные наряды, 20% – одежду или макияж, не подходящие случаю, 35% – чрезмерную яркость и креативность образа. А 24% не переваривают пирсинг и татуировки. (В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Опрос также показал, что 22% работодателей Томска не возьмут на работу соискателя, внешний вид которого им не понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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