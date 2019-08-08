В Томске горячая вода появилась в 1700 из 2812 домов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-08T09:07:28+03:00

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Горячее водоснабжение получили многоквартирные жилые дома по ул.Бела Куна,ул. Ивана Черных, ул.Сергея Лазо, ул. Мичурина, ул.Иркутский тракт. Всего в Октябрьском районе - 778 многоквартирных домов, возобновлена подача горячей воды в 638 домах, 140 остаются в плановом ремонте. Часть домов района еще готовятся получить горячую воду и будут запускаться по мере готовности жилого фонда и устранения оставшихся повреждений на квартальной сети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Томска. Уточняется, что из 2812 многоквартирных домов Томска, ресурс подан в 1700 домов, это порядка 60,5%. Департаментом городского хозяйства администрации Томска в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.

ИСТОЧНИК KP.RU