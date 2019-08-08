Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-08T08:39:12+03:00

В ДТП на трассе Томск - Колпашево один человек погиб, трое получили тяжелые травмы. Фото: © сайт УМВД по Томской области

После аварии на трассе Томск – Колпашево, 10-летнюю девочку из Шегарской районной больницы медики перевели в Томскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №2

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Как сообщала пресс-служба регионального УМВД 7 августа, днем на 78-м километре трассы Томск – Колпашево автомобиль Toyota Corollа столкнулся с грузовиком Volvo TH-Trucks. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры – женщина и двое детей – в тяжелом состоянии были доставлены в Шегарскую районную больницу.

Врачи приняли решение о транспортировке 10-летней девочки в Томск, в Больницу скорой медицинской помощи №2. Сейчас она находится в реанимации. Второй пострадавший ребенок – 14-летняя девочка – в реанимации Шегарской районной больницы. Ей провели две операции. Состояние маленькой пациентки крайне тяжелое, без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU