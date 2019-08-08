Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли в Томскую больницу скорой помощи
Как сообщала пресс-служба регионального УМВД 7 августа, днем на 78-м километре трассы Томск – Колпашево автомобиль Toyota Corollа столкнулся с грузовиком Volvo TH-Trucks. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры – женщина и двое детей – в тяжелом состоянии были доставлены в Шегарскую районную больницу.
Врачи приняли решение о транспортировке 10-летней девочки в Томск, в Больницу скорой медицинской помощи №2. Сейчас она находится в реанимации. Второй пострадавший ребенок – 14-летняя девочка – в реанимации Шегарской районной больницы. Ей провели две операции. Состояние маленькой пациентки крайне тяжелое, без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU