Условия в психоневрологических интернатах проверят в Томской области

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-08T08:13:02+03:00

Проверке подлежат спецучреждения для взрослых в Колпашевском, Томском и Шегарском районах.

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Пресс-служба администрации Томской области сообщает: по итогам проверок совместно с представителями общественных организаций будет сформирована «дорожная карта» для устранения выявленных недостатков и определены сроки повторного аудита.

Эксперты оценят около 40 параметров, в том числе, личное пространство проживающих (соблюдение санитарных норм, наличие необходимой мебели, помещения для встреч с родственниками), организацию прогулок для тех, кто самостоятельно не передвигается, наличие технических средств реабилитации, соблюдение личной гигиены. Качество медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения проверят врачи - психиатр, онколог, специалисты по паллиативной помощи и противоболевой терапии.

Рабочая группа уже побывала в Тунгусовском детском доме-интернате. Замечания есть по доступности помещений и стесненным условиям проживания.

Вместе с тем, отмечен качественный уход за детьми, безопасные условия проживания, достаточное обеспечение гигиеническим средствами и колясками. Дети занимаются в зале ЛФК. Все воспитанники дома-интерната получают образование с учетом состояния здоровья и умственного развития.

ИСТОЧНИК KP.RU